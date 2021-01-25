Gençlerbirliği, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Gençlerbirliği, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Gençlerbirliği ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor ile 23.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gençlerbirliği, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu? Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gençlerbirliği, Trabzonspor maç sonucu: Gençlerbirliği Trabzonspor 1 2 Gençlerbirliği Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Gençlerbirliği, Trabzonspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.01.2021 16:00

Gençlerbirliği Trabzonspor Maçının Hakemleri

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

44. Übeyd Adıyaman, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 27. Ömürcan Artan, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

37. Yasin Davuş, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 9. Sorin Bogdan Stancu, 14. Metehan Mert, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza,86.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Soner Dikmen 28.dk, Sarı Kart Domınık Grzegorz Furman 43.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Dikmen 46.dk, Sefa Yılmaz 66.dk, Ömürcan Artan 81.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 81.dk, Domınık Grzegorz Furman 46.dk

Oyuna Girenler

Murat Yıldırım 46.dk, Rahmetullah Berişbek 66.dk, İlker Karakaş 81.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 81.dk, Sorin Bogdan Stancu 46.dk

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 2. Berat Ayberk Özdemir, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 14. Hakan Yeşil, 4. Hüseyin Türkmen, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 5. Seyedmajıd Hosseını, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Jorge Djanıny Tavares Semedo,36.dk (f), Caleb Ansah Ekuban,55.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Kamil Ahmet Çörekçi 90+4.dk, Sarı Kart Edgar Mıguel Ie 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdulkadir Parmak 83.dk, Caleb Ansah Ekuban 80.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 83.dk

Oyuna Girenler

Seyedmajıd Hosseını 83.dk, Kamil Ahmet Çörekçi 80.dk, Benık Tunanı Afobe 83.dk

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 2 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 39 24 3 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 39 16 4 Gaziantep FK 20 9 8 3 34 24 35 10 5 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 6 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 32 4 7 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 31 13 8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 30 4 9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 27 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 13 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 24 -2 14 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 24 -6 15 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 22 -9 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 18 -8 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları