Gençlerbirliği, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Gençlerbirliği, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Gençlerbirliği, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Gençlerbirliği ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 21. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor ile 23.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gençlerbirliği, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Gençlerbirliği, Trabzonspor maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Trabzonspor
|1
|2
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Gençlerbirliği, Trabzonspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.01.2021 16:00
Gençlerbirliği Trabzonspor Maçının Hakemleri
Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
44. Übeyd Adıyaman, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 27. Ömürcan Artan, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat
Yedekler
37. Yasin Davuş, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 9. Sorin Bogdan Stancu, 14. Metehan Mert, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 88. Murat Yıldırım
Teknik Sorumlu
Mustafa Kaplan
Goller
Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza,86.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Soner Dikmen 28.dk, Sarı Kart Domınık Grzegorz Furman 43.dk
Oyundan Çıkanlar
Soner Dikmen 46.dk, Sefa Yılmaz 66.dk, Ömürcan Artan 81.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 81.dk, Domınık Grzegorz Furman 46.dk
Oyuna Girenler
Murat Yıldırım 46.dk, Rahmetullah Berişbek 66.dk, İlker Karakaş 81.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 81.dk, Sorin Bogdan Stancu 46.dk
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 2. Berat Ayberk Özdemir, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 14. Hakan Yeşil, 4. Hüseyin Türkmen, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 5. Seyedmajıd Hosseını, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
Jorge Djanıny Tavares Semedo,36.dk (f), Caleb Ansah Ekuban,55.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Kamil Ahmet Çörekçi 90+4.dk, Sarı Kart Edgar Mıguel Ie 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdulkadir Parmak 83.dk, Caleb Ansah Ekuban 80.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 83.dk
Oyuna Girenler
Seyedmajıd Hosseını 83.dk, Kamil Ahmet Çörekçi 80.dk, Benık Tunanı Afobe 83.dk
Süper Lig 21. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|2
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|39
|24
|3
|Fenerbahçe
|19
|12
|3
|4
|39
|23
|39
|16
|4
|Gaziantep FK
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|35
|10
|5
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|6
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|32
|4
|7
|Alanyaspor
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|31
|13
|8
|Fatih Karagümrük
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|30
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|27
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|13
|Sivasspor
|19
|5
|9
|5
|21
|23
|24
|-2
|14
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|24
|-6
|15
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|16
|Kasımpaşa
|19
|6
|4
|9
|21
|30
|22
|-9
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|19
|5
|3
|11
|22
|30
|18
|-8
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları
|23.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-2
|Trabzonspor
|23.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Çaykur Rizespor
|24.01.2021
|Denizlispor
|1-2
|Fatih Karagümrük
|24.01.2021
|Gaziantep FK
|1-1
|Hatayspor
|24.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-1
|Galatasaray
|24.01.2021
|Konyaspor
|0-0
|Antalyaspor
|24.01.2021
|Beşiktaş
|2-1
|Göztepe
|25.01.2021
|Alanyaspor
|MKE Ankaragücü
|25.01.2021
|Kasımpaşa
|Sivasspor
|25.01.2021
|Fenerbahçe
|Kayserispor