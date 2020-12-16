Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününde oynanacak olan Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, kupanın 4. turunda Kırşehir Belediyespor'u elemişti. Tuzlaspor ise Bayburt Özel İdare Spor ve Sultanbeyli Belediyespor'u eleyerek bu noktaya geldi. Peki, Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gençlerbirliği ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 17 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Koray Gençerler, Baran Eraslan ve Bersan Duran olacak.

*Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı, aynı saatte başlayacak olan Konyaspor-Altınordu maçı ile dönüşümlü olarak yayınlanacaktır.

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı da A Spor'dan Perşembe günü saat 13.00'de izlenebilecek.

15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor

15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor

17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe-Bursaspor

21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep-Kocaelispor

16.00 Alanyaspor-Adanaspor

18.15 Trabzonspor-Adana Demir

21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE