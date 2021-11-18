2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Gençlerbirliği ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

BB Eruzumspor - Beypiliç Boluspor maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Burak Cansız yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Ali Özer görev alacak.