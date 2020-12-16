Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününde oynanacak olan Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, kupanın 4. turunda Kırşehir Belediyespor'u elemişti. Tuzlaspor ise Bayburt Özel İdare Spor ve Sultanbeyli Belediyespor'u eleyerek bu noktaya geldi. Peki, Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
GENÇLERBİRLİĞİ-TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gençlerbirliği ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 17 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Koray Gençerler, Baran Eraslan ve Bersan Duran olacak.
HANGİ KANALDA?
Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı da A Spor'dan Perşembe günü saat 13.00'de izlenebilecek.
15 ARALIK SALI
- 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
- 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
- 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
- 18.30 Göztepe-Bursaspor
- 21.00 Galatasaray-Darıca GB
16 ARALIK ÇARŞAMBA
- 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
- 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
- 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
- 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
- 21.00 Fenerbahçe-Karacabey
17 ARALIK PERŞEMBE
- 13.00 G.Birliği-Tuzla
- 13.00 Konyaspor-Altınordu
- 15.00 Antalyaspor-Boluspor
- 17.00 Sivasspor-Giresunspor
- 19.00 Başakşehir-Turgutlu
- 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY