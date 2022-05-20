Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son buluyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Ümraniyespor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı canlı izle | Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Gençlerbirliği- Ümraniyespor maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00 'da başlayan maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Coşkunses'in yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Kemal Elmas yapıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

GENÇLERBİRLİĞİ - ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele Bein Sports Max 2 kanalından şifreli, TRTSporcom.tre'den şifresiz olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ - ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ