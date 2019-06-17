Gençlerbirliği'nde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu Gençlerbirliği yeniden kulüp başkanlığına seçilen Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısını bu akşam İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

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Gençlerbirliği yeniden kulüp başkanlığına seçilen Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısını bu akşam İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Yönetim kurulu toplantısında alınan bazı kararların ardından görev dağılımları da belli oldu. Murat Cavcav önderliğinde toplanan yönetimde görev dağılımı şu şekilde: Başkan Vekili: Arif Ölmez Genel Sekreter: İlke İğrek Sayman: Murat Öngelen İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz Basın Sözcüsü: Musa Samur Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan Yönetim Kurulu Üyeleri: Merdan Hürmeydan Bülent Üstündağ Mehmet Emin Gür H. Kemal Yurttakalan Osman Kaçar Mahmut Alanya Canpolat Aras Özgür Erdem İncesu Talip Çankırı Kadir Kudret Hatipoğlu Ersin Özel (FOTOĞRAFLI) DHA



