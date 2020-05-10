Gençlerbirliği'nden Anneler Günü mesajı
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm başarılarımızın, en güçlü adımlarımızın ve bu inancımızın ardında annelerimizin desteği var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu...
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm başarılarımızın, en güçlü adımlarımızın ve bu inancımızın ardında annelerimizin desteği var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.
Kaynak: AA
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