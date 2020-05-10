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Gençlerbirliği'nden Anneler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm başarılarımızın, en güçlü adımlarımızın ve bu inancımızın ardında annelerimizin desteği var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu...

Gençlerbirliği'nden Anneler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm başarılarımızın, en güçlü adımlarımızın ve bu inancımızın ardında annelerimizin desteği var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

Kaynak: AA




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