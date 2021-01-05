Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'e teşekkür paylaşımı!

Gençlerbirliği Kulübü'nün sosyal medya hesabında "Teşekkürler Berat" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Çocukken girdiği İlhan Cavcav Tesisleri'nde 'telleri aşarak'A takım forması giymeyi başaran Berat Ayberk Özdemir, hayallerini gerçekleştirmenin gururuyla kulübümüze veda ediyor." ifadesine yer verildi.

"Onun izlediği yol, attığı adımlar, ondan sonra gelecek kardeşleri için yol gösterici olacak." ifadelerinin kullanıldığı açıklama şu şekilde:

"Berat gibi, Mert gibi, İrfan Can gibi alt yapımızda yetişen çocuklarımız, hayalini kurduğu KırmızıKara forma ile mücadele edebilmenin gururunu yaşamak adına daha da sıkı çalışacak. Berat'a kulübümüze verdiği emekler, kattığı değerler için teşekkür ediyoruz. O, Gençlerbirlikli olmanın sahada beden bulmuş haliydi; bazen asi, bazen heyecanlı ama her zaman asil. Berat'a yolun açık olsun diyoruz…"