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Gençlerbirliği'nden sağlık çalışanlarına teşekkür

İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doktor Seren Aksun'nun fotoğrafı paylaşılarak, "Zamanımızın gerçek kahramanları....

Gençlerbirliği'nden sağlık çalışanlarına teşekkür


İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doktor Seren Aksun'nun fotoğrafı paylaşılarak, "Zamanımızın gerçek kahramanları. Koronavirüs salgını karşısında fedakarca görevlerini yapan tüm sağlık emekçilerine Dr. Seren Aksun nezdinde teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: AA




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