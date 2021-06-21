Gençlerde el titremesi neden olur? Sebepleri nelerdir? Hangi hastalığın belirtisidir?

Korku, heyecan ve öfke gibi duygu durum değişimlerine bağlı olarak görülen el titremesi normal kabul edilse de, dinlenme esnasında ya da sosyal ortamlarda meydana çıkan el titremeleri, ciddi bir hastalık belirtisi olabilir. Son yıllarda gençlerde sıkça rastlanan bu sorun, kimi zaman doğal karşılansa da bazı durumlarda sağlığınızı tehdit eden bir unsur olabilir.

EL TİTREMESİNİN NEDENLERİ NEDİR?

Kan şekerindeki düşüş, el titremesine yol açan nedenler arasında yer alır. Yemek yedikten 2 ile 3 saat sonrasında meydana gelen el titremesi, insülin direncine bağlı olarak görülen yaygın bir belirtidir. Bu belirtiye ek olarak hâlsizlik, baş dönmesi ve uyku hâli sıklıkla görülen diğer belirtilerdir. Obezite, hipertansiyon ve ateroskleroz olarak tanımlanan damar sertliği ve birçok farklı rahatsızlığa sebep olan bu durum mutlaka kontrol altına alınmalıdır.

El titremesine sebep olan bir diğer durum da aşırı alkol ve sigara tüketimidir. Kalp ve dolaşım bozukluklarından, gırtlak ve mide kanserine, karaciğer hasarlarından, pankreas kanserine kadar pek çok hastalığa yol açan alkolizm ve nikotin bağımlılığı da mutlaka sağlık kurumlarından yardım alınarak kontrol altına alınması gereken bir durumdur.

GENÇLERDE NEDEN GÖRÜLÜR?

Metabolik eksiklikler de el titremesine yol açan bir diğer problemdir. Özellikle gençlerde görülen el titremesinin en büyük nedeni B12 vitamini eksikliğidir. Vücutta DNA sentezi, kırmızı kan hücresi olarak bilinen eritrosit (alyuvar) üretimi ve sinir dokusunun yenilenmesi gibi önemli görevleri olan B12 vitamininin vücutta eksik olması, el titremesinin yanı sıra pek çok farklı sağlık sorununa yol açabilir.