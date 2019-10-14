’Gençlerde Ruh Sağlığı’ paneli yapıldı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri çerçevesinde "Gençlerde Ruh Sağlığı" konulu panel gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen panele 27 okulun öğrencileri katılım sağladı.

Gençlerin ruh sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Psikiyatri Uzmanı Dr. Alp Akça tarafından konuyla ilgili katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: İHA