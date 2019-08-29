Gençlerden kedi kurtarma operasyonu

Ardahan'da gece saatlerinde yürüyüş yapan gençler, Kongre Caddesi'nden geçerken ağaçtan kedi sesi geldiğini duyunca sese yoğunlaşarak, mahsur kalan yavru kediyi kurtardılar.

Gençlerden Özbir Demir yaptığı açıklamada, "Gece arkadaşlar ile geziyorduk. Kongre Caddesi'nden geçerken yavru kedi sesi duyduk ve sesin ağaçtan geldiğini görerek ağaca tırmandım, yavru kediyi tutarak arkadaşlarıma uzattım tam o sırada korkan yavru kedi elimi çizerek kaçtı. Arkadaşlarım ve ben mahsur kalan yavruya yardım ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA