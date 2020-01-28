Gençlerden unutamayacakları kamp deneyimi

Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte Eyüpsultan Belediyesi öğrenciler için, 21-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Kocaeli Kefken'de "Tematik Kış Kampı" düzenledi.

Kamp, kız öğrenciler için 21-23 Ocak tarihleri arasında, erkek öğrenciler için ise 24-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. "Biz Gençler El Ele, Doğa ile Gönül Gönüle" sloganı ile 15-18 yaş arası öğrenciler için gerçekleştirilen Kış Kampı'nda, gençler unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşadılar. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kampa toplam 105 erkek öğrenci katıldı. Kampta öğrenciler doğayla baş başa kalıp eğitici-öğretici birbirinden güzel etkinliklere katıldılar.

Gençler hem eğlendi hem öğrendi

Kamp süresince liderleri eşliğinde çeşitli aktivitelerle hem eğlenen hem de öğrenen gençler, gündüzleri açık havada okçuluk, voleybol, doğa yürüyüşleri ile enerjilerini atarken, akşamları ise seminer, el sanatları, akıl oyunları ve tiyatro gösterileri ile kaliteli zaman geçirdiler. Akşamları düzenlenen gece etkinliklerinde, kendi kabiliyetleri doğrultusunda şiirler okuyup şarkılar söyleyen gençler, çeşitli skeçlerle tiyatral yeteneklerini de sergilediler. Kampa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına katılan Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız, burada yaptığı konuşmada gençlerin bu tür aktivitelere katılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Gençleri, kendi yeteneklerini keşfetmeleri adına bu tür etkinliklere katılmaya davet etti.

Öğrenciler kamptan memnun kaldılar

Kefken kış kampına katılan öğrenciler, kamp ortamından oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler. Bu imkanı kendilerine sunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür eden öğrenciler bir daha ki kamplara da severek katılacaklarını söylediler.

Kaynak: İHA