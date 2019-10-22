Gençlere ‘doğa sevgisi’ semineri

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı tarafından, gençlere yönelik eğitim seminerleri hazırlandığı bildirildi. Ders konularının yanı sıra, doğa bilinci, ve milli ahlaki değerler ile tarih bilinci üzerine gerçekleştirilen etkinliklere gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Öğretmen Mustafa Köse, "Gençlerimizi her türlü bağımlılıktan uzak tutmak, milli ve manevi değerlerimiz ile, doğa sevgisini aşılamak, çevre bilinci ile yaşamak konularında eğitim seminerleri hazırladık. Gençliğin emanet edildiği teşkilatlarımızda, bize duyulan güvenden dolayı tüm velilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize Türklerde doğa sevgisini kazandırmak ve Türk sporlarını tanıtmak amacıyla hazırladığımız seminer, öğretmen Mustafa Cem Kılıç tarafından verildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA