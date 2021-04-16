Polatlı Belediyesi Ramazan ayındaKorku dolu anlar! Tek katlı ev alevlere teslim olduAtil isminin anlamı nedir, Atil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Komşuların kavgası pahalıya patladı! Kavgaya karışanlara 22 bin TL cezaÇağda isminin anlamı nedir, Çağda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bakan Çavuşoğlu'ndan Cenevre mesajı “Toplantıda düşüncelerimizi açık yüreklilikle masaya koyacağız”İzmit'te belediye personeli bulduğu 5 bin TL'yi sahibine verdiBodrum'da bulunan yavru flamingo doğal yaşam alanına bırakılacakStajlara ilişkin protokol imzalandı! Staj başlatma sınavı öncesi eğitim alacaklarBağda isminin anlamı nedir, Bağda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Gençlere iş imkanı olacak! Amasya’ya 5. OSB Taşova’ya yapılıyor

Gençlere iş imkanı olacak! Amasya’ya 5. OSB Taşova’ya yapılıyor

Amasya Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi(OSB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla 363 sicil numarası ile kuruldu. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk gazetecilere yaptığı açıklamada OSB'nin gençlere iş imkânı sağlayacağını belirtti.

Gençlere iş imkanı olacak! Amasya’ya 5. OSB Taşova’ya yapılıyor

Amasya Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi(OSB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla 363 sicil numarası ile kuruldu.

Taşova'ya bağlı Çambükü- Dörtyol köyleri arasında bulunan araziye kurulacak olan Taşova Karma OSB hakkında gazetecilere açıklama yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurulacak olan OSB'nin gençlere iş imkânı sağlayacağını söyledi. Öztürk, "Pazartesi günü itibarıyla de sürecin birinci etabı bakanımız tarafından imzalanma sürecini tamamlamış olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 363 sicil numarasıyla, Taşova Organize Sanayi kurulum dosyası imzalanmıştır. İlçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Taşova gibi bir ilçe Türkiye'de 363. organize sanayinin kaydını alıyor olması ve uygun görülmüş olması ilçemiz adına hakikaten çok önemli. Taşova bu bütün yapılanlar içerisinde 363. sırayı almış olması, hakikaten ilçemiz ve ilimiz adına çok değerli ve önemli bir adımdır" dedi.

(İHA)

Gençlere iş imkanı olacak! Amasya’ya 5. OSB Taşova’ya yapılıyor

Gençlere iş imkanı olacak! Amasya’ya 5. OSB Taşova’ya yapılıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT