Gençlerin av tüfeğiyle şakalaşması, ölümle sonuçlandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde av tüfeği ile şakalaşan gençlerden biri hayatını kaybetti.
Dün akşam saat 22.00 sıralarında Isparta'nın Eğirdir ilçesi Tepeli köyünde meydana gelen olayda, 4 arkadaş Tepeli köyünde Mantarhanede bulundukları sırada R.C.A elindeki av tüfeğini arkadaşları Emirhan Kahraman, M.Ö ve B.Y'ye doğrulttu. Av tüfeğinin ateş alması sonucunda Emirhan Kahraman (17) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sağlık Meslek Lisesi 11.Sınıf öğrencisi Emirhan Kahraman sağlık ekiplerinin yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. M.Ö ve B.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
R.C.A jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.