Gençlik Doğa Kampı sona erdi

Bozüyük Belediyesi ve AKUT işbirliği ile düzenlenen "Gençlik Doğa Kampı" gerçekleştirilen eğitimler, oyunlar ve parkur yürüyüşlerinin ardından sona erdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Gençlik Doğa Kampı sona erdi

Bozüyük Belediyesi ve AKUT işbirliği ile düzenlenen "Gençlik Doğa Kampı" gerçekleştirilen eğitimler, oyunlar ve parkur yürüyüşlerinin ardından sona erdi.

6-7 ve 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen kampın son gününde, ailelerde kamp alanına gelerek, çocukları ile birlikte güzel bir gün geçirdi. Ailelere ve kamp öğrencilerine Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'da eşlik etti. Ateş başında gitar eşliğinde söylenen şarkılar, çeşitli aktiviteler ve verilen eğitimler ile renklenen kampın son gününde öğrenciler, kamp alanından Belediye otobüsleri ile Bozcaarmut Göleti'ne geçerek doğa yürüyüşü yaptı. Orman içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından kampa geri dönen öğrenciler burada aileleri ile bir araya geldi. Burada ailelere ve kampta bulunan gençlere köfte ekmek ve içecek ikramında bulunuldu.

Renkli görüntülere sahne olan buluşmanın ardından gençlerle ve aileleri ile sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, yaptığı konuşmada; "Bu yıl 3.'sünü düzenlediğimiz kampımız sona ererken katılımcılarının büyük çoğunluğunun kızlar olduğu görmek beni mutlu ediyor. Demek ki aileler bize güveniyor, doğru işler yapıyoruz. Bu kampı esasında ormanda düzenlemek isterdik ama maalesef ülkemiz orman yangınları ile boğuşuyor, o yüzden kampımızı türbin mesire alanında düzenledik ama burası da kamp için son derece güzel bir ortam oluşturdu. Çocuklar artık liseye başladınız, önünüzde üniversite eğitimi olacak, sizlere söylemek istediğim hepinizin geleceği güzel olsun inşallah" dedi.

Ardından kampa katılım gösteren tüm öğrencilere düzenlenen sertifikalarını takdim etti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca AKUT ekiplerine ve kamp etkinliğinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

3 günün ardından doğa yürüyüşleri, oyunlar, sabah sporları, eğitimler ile dolu dolu bir kamp geçiren 50 genç mutluluklarını belirtirken, ailelerde çocuklarına bu unutulmaz deneyimi yaşatan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür etti.

Gençlik Doğa Kampı sona erdi

Gençlik Doğa Kampı sona erdi

Gençlik Doğa Kampı sona erdi

Gençlik Doğa Kampı sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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