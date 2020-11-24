Gençlik hastalığı nedir? Köpeklerde genç hastalığı insana bulaşır mı? Distemper nedir?

Yavru ve yetişkin köpeklerde rastlanan bir rahatsızlık olan Distemper ya da halk arasında bilinen ismiyle Gençlik hastalığı, köpeklerin sindirim, solunum ve sinir sisteminde olumsuz etkilere neden olur. Virüs nedeniyle görülen bu rahatsızlığın sonuçları, tedavi edilmediği takdirde felç ve hatta ölümlere kadar gidebilir. Peki Gençlik hastalığı nedir? Distemper nedir, aşısı fiyatı, etkeni, tedavi... Distemper hastalığı insana bulaşır mı? Belirtileri nelerdir? İşte bu soruların cevapları ve Distemper hakkında merak edilen her şey...

GENÇLİK HASTALIĞI NEDİR?

DİSTEMPER HASTALIĞI NEDİR?

Köpek gençlik hastalığı yavru veya yetişkin köpeğinizin kötü bir öksürük ve ishale yakalanmasına neden olabilen ciddi bir viral hastalıktır. Bazı durumlarda köpeklerde ölümcül zatürre ve hatta felç bile görülebilir. Aşı ile önüne geçilebilen bu hastalık, özellikle toplu köpek bakımlarının yapıldığı barınak gibi yerlerde bir tanesine bulaşmasıyla teleflere neden olabilmekle birlikte günümüzde en ölümcül köpek hastalıklarından bir tanesi durumundadır.

DİSTEMPER ETKENİ NEDİR?

Etkeni Paramiksovirus ailesinin Morbilivirüs cinsinden olan köpek distemperinde, oldukça şiddetli ve bulaşıcı bir hastalıktır. Ayrıca tilki, kurt, vizon, rakun ve feretlerde de görülebilir. Tedavi edilmediğinde genellikle ölüme sebebiyet verir. Bu virüse yakalanan hayvanlar enjeksiyon ve globulin serumlarıyla tedavi edilirler. İkinci kez yakalananlar antibiyotiklerle tedavi edilebilirler. Hayvanların bağışıklık sistemleri aşılama ile güçlendirilebilir.

KEDİLERDE GENÇ HASTALIĞI | DİSTEMPER

Etkeni Parvovirüs ailesinin Protoparvovirüs cinsinden olan kedi distemperinde, akyuvarlarda azalma görülür. Hastalık genellikle bir hafta kadar sürer ancak ölüm oranları oldukça yüksektir. Kedilerde aşılama yüksek seviyede koruma sağlar.

DİSTEMPER BELİRTİLERİ NEDİR?

Köpeklerde distemper solunum yolu, omurilik, beyin, gastrointestinal sistem de dahil olmak üzere vücutta birçok farklı semptoma sebep olur. Semptomlar değişebilir, ayrıca hastalığın seyri de hafiften ölümcül hastalığa kadar uzanabilir. Köpeklerde gençlik hastalığı belirtileri şunlardır:

Ateş

Göz ve burun akıntısı

İştahsızlık

İshal

Kusma

Öksürük

Nefes darlığı

Pati yastıkları ile burnun sertleşmesi

Gözün çeşitli bölümlerinde iltihap

İkincil bakteriyel enfeksiyonlar

Distemper hastalığının nörolojik semptomları da vardır, bu semptomlar bazen hiç gelişmeyebilir, bazen çok şiddetli olabilir hatta bazen hastalıktan sonra dahi ortaya çıkabilir. Köpeklerde gençlik hastalığının nörolojik semptomları şunlardır:

Kas seğirmesi

Felç

Nöbetler

Hareketlerde koordinasyon kaybı

Bağışıklık sistemi zayıf olan köpekler enfekte olduktan 2-5 hafta sonra hayatlarını kaybedebilir.

DİSTEMPER TEDAVİ

Bu ölümcül hastalığın ne yazık ki spesifik bir tedavisi bulunmuyor, yani kesin bir tedavisi yok.

Köpeklerde gençlik hastalığı tedavisi hastalık nedeniyle ortaya çıkan ikincil enfeksiyonları tedavi etmek şeklinde uygulanıyor.

Ayrıca ishal ve kusma nedeniyle ortaya çıkan sıvı kaybının giderilmeye çalışılması, burnun sürekli temizlenmesi de tedavinin parçasıdır.

Elbette hekim elinden geleni yapsa dahi köpek kurtulamayabilir, köpeklerde distemper tedavisi yerine hastalığın önlenmesine odaklanmak (aşı yoluyla) hem hayatını köpeklerle paylaşan bizler hem de köpek dostlarımız için çok daha doğrudur.

KÖPEK GENÇ HASTALIĞI AŞISI FİYAT

DİSTEMPER AŞISI FİYATI

Distemper için vücuda enjekte edilen sıvı, karma aşının içinde bulunuyor. Yani direkt Distemper aşısı yaptırılmıyor. Karma aşı hayvanları Distemper'den de koruyor ve hastalığa yakalanmasını önlüyor. Yavru köpeklere uygulanan bu karma aşının fiyatı ise özel veterinerlerde, 2020 yılında 115 lira olarak belirlenmiş durumda. Fiyatlar veterinerlere göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte belirlenen fiyatta yüksek oranda oynama söz konusu değildir.

Genellikle yavru köpekler 6 ila 8 haftalık olduklarında aşılama programı başlar. 8. Ya da 9. Haftada gençlik hastalığına karşı aşı yapılabilir daha sonra 11-13.haftalarda tekrar aşısı yapılacaktır. Köpeklerde aşı takvimi için mutlaka veteriner hekiminize danışmanızı öneririz.

KÖPEKLERDE GENÇ HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

DİSTEMPER İNSANLARA BULAŞIR MI?

Köpeklerdeki gençlik hastalığı insanlara bulaşmaz ancak köpekler arasında çok hızlı bir yayılıma sahiptir.