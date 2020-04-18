Gençlik Merkezi yaptıkları siper maskeleri dağıttı

Kdz. Ereğli Gençlik Merkezi kendi imkanları doğrultusunda yapmış olduğu 100 adet siper maskeyi, sağlık çalışanlarına, Vefa hattı çalışanlarına ve esnafa ücretsiz olarak dağıttı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde Kdz.Ereğli Gençlik Merkezi korona virüs nedeniyle zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarına siper maske üretimine devam ediyor. Kdz.Ereğli Gençlik Merkezi, Ereğli Gençlik Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, gençlik liderleri ve gönllü gençlerle birlikte Gençlik Merkezi binasında 100 adet siper maske yaptı. Ardından Kdz. Ereğli Gençlik Merkezi yapmış olduğu maskeleri, sağlık çalışanlarına, Vefa hattı çalışanlarına ve esnafa dağıttı. Gençlik Merkezinin yapmış olduğu bu anlamlı hareket ise sağlık çalışanlarından büyük takdir topladı.

Ereğli Gençlik Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, "Siper maske üretimimiz devam ediyor. Daha öncede Zonguldak'ta yapmış olduğumuz 100 adet siper maskeyi saplı çalışanlarına vermişti. Bu kez de yapmış olduğumuz 100 adet maskeyi sağlık çalışanları, vefa hattında çalışanlara ve esnafa dağıttık. Bu zor günlerde ülkemizin ve milletimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek'dedi.

Kaynak: İHA