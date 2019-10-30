Gençlik Merkezinde eğitim kayıtları devam ediyor

Adana Gençlik Merkezinde bir kısmı başlayan, bir kısmı da önümüzdeki günlerde başlayacak olan, 45 farklı dalda ücretsiz verilen eğitimlerin kayıtları devam ediyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, Adana Gençlik Merkezi'nde gençlerin sportif, kültürel, sanatsal ve sosyal olarak gelişimine katkı sağlayan kurslar hakkında bilgi vererek, "Gençlerimiz, kendilerinin her alanda gelişmeleri için açılan kurslarda hem eğlenip hem de öğrenecekler. Alanlarında uzman eğitmenlerimiz ve gençlik liderlerimiz tarafından verilen değerler eğitimi, kişisel gelişim eğitimleri, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal eğitimler gençlerimizin hayata daha olumlu, daha özgüvenli atılmalarını sağlayacaktır. Gençlik Merkezlerimizde saydığımız eğitimlerin yanı sıra gençlerimize bakanlığımız müfredatındaki aktivitelerde sunulmaktadır. Yani gençlerimiz hem eğlenip hem öğrenecekler. Şuan devam eden kurslarımızda, beklediğimiz seviyenin üzerinde bir başvuru oranı yakaladık. Ancak biz bununla yetinmeyeceğiz. Daha fazla gencimize ulaşmaya, daha fazla hayata dokunmaya devam edeceğiz. Bunun için bir kez daha gençlerimize sesleniyorum. Bizimle iletişime geçsinler, hayallerindeki eğitimleri almak, bu millete eğitimli bireyler olarak hizmet etmek için Gençlik Merkezlerimize mutlaka uğrasınlar" dedi.

Tosun, kayıtları devam eden eğitimleri ise şu şekilde sıraladı:

"Satranç, zeka oyunları, halk oyunları, grafik animasyon, drama, tiyatro, model uçak, F klavye, robotik kodlama, hızlı okuma ve anlama, Kuran-ı Kerim, temel dini bilgiler, değerler eğitimi, İngilizce dil eğitimi (çocuklara yönelik), Arapça, Osmanlıca, Almanca, işaret dili, sosyal hayatta iletişim, rezervasyon elemanı, ebru, resim, maket, seramik, ahşap boyama, tezhip, yakma resim, hat sanatı, rapido mürekkep sanatı, keman, gitar, bağlama, ney, voleybol, basketbol, okçuluk, karate, kickboks, boks, badminton, Kung-fu, güreş, salon hokeyi, dart, judo, aikido, plates, kağıt rölyef sanatı, geleneksel Türk işletmeciliği"

Kaynak: İHA