Gençlik Merkezi’nden ’Akıllı oda’ uygulaması

Kütahya'nın Simav İlçesindeki Gençlik Merkezi'nde hazırlanan "Akıllı oda', kapılarını Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bilim ve Teknoloji Grubu öğrencilerine açtı.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, bilim ve teknoloji projeleri hazırlayan gençlere ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti. Sapmaz, "Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muammer Gavas ile koordineli çalışmalarımıza "Akıllı oda" desteği ile devam ediyoruz. Gençlerimize bilim alanında teknolojik destek için elimizden geleni yapıyoruz. Bilim ve teknoloji grubu üyesi gençlerimiz "Akıllı Oda Projesi" konusunda çalışmalara başladı. Geleceğin güçlü Türkiye'sini yaşatacak gençlerimize tam destek ilkesiyle çalışıyoruz" dedi. (MEİ-EFE)

Kaynak: İHA