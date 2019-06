Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, DHA'ya açıklamalarda bulundu 

Hamza Yerlikaya: "Olimpiyatlara katılım için gerekli kalifikasyonlar hızlanmaya başladı"

"Çok dinamik sporcularımızdan ciddi bir başarı alacağımız kanaatindeyim"

"Avrupa'da ve dünyada çok ciddi başarılarımız var. Burada bu durum olimpiyata yansıyacaktır diye düşünüyoruz"

"Ramil Guliyev literatürde bir numara"

"Doping kullanmanın uyuşturucu kullanmaktan bir farkı yok"

"Şenol hocayı kutluyorum"

"İzlanda'nın havalimanında 3 saat bekletme olayını doğru görmüyoruz. Spora siyaseti karıştırmayın diyoruz İzlanda tarafına da bunu söylüyoruz"

"Milli takımımıza başarılar diliyorum, inşallah önümüzdeki maçlarda da aynı zaferle, sıfır hatayla sıfır yenilgiyle yolumuza devam ederiz diye temenni ediyorum"

açıklamalarda bulundu

Tokyo Olimpiyatları'na 1 yıl gibi bir süre kaldığını ifade eden Hamza Yerlikaya, olimpik federasyonların şu anda olimpiyata katılım için kalifikasyon turnuvaları için yoğun bir mücadele ve çaba içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Gençleşen teknik ekip ile sporculardan ciddi başarılar geleceğinin altını çizen Hamza Yerlikaya, doping ile ilgili de önemli çalışmalar yapıldığını ve doping kullanmanın uyuşturucu kullanmaktan bir farkının olmadığını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcuları kutlayan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ay-Yıldızlı kafilenin başarılarının bundan sonraki maçlarda da devam etmesini diledi. Milli kafilenin İzlanda havalimanında yaşadığı olay ile ilgili de konuşan Hamza Yerlikaya, "Saatlerce zulüm eder gibi orada bekletmek hem ülkeler arası ilişkilere zede verir hem insani olarak da çok doğru görmüyorum. Bu yapmış oldukları uygulamayı da kınıyorum" dedi.

"OLİMPİYATLARA KATILIM HIZLANMAYA BAŞLADI"

Olimpiyatlara katılım için gerekli kalifikasyonların hızlanmaya başladığını söyleyen Hamza Yerlikaya, "Şimdi herkes puanlarını yukarıda tutmaya başladı. Şuan itibarıyla 1 sene olmasına rağmen 10-15 arası kota alan sporcularımız oldu. Tahmin ediyorum yıl sonu dolduğunda, olimpiyat yaklaştığı dönemde çünkü bazı branşlarda turnuvalar baz alınarak kalifikasyonlarda olimpiyata katılma hakkı veriliyor. Bazı branşlarda hem turnuvalar ya da dünya şampiyonasında ilk 3 veya ilk 5'e giren sporculara olimpiyata katılma hakkı veriliyor. Bazı branşlarda hem Avrupa'da hem dünyada hem de kalifikasyon turnuvalarında yarışma puanlarına göre katılım veriyor. Onun için şu anda kestirmemiz mümkün değil ama bir önceki katılımdan tahminime göre yüksek katılım olacağını düşünüyorum. Bu dönemde artık biliyorsunuz karatede katılıyor. Bizim en çok madalya depolarımızdan birisi de karate. Karate de ilk defa olimpiyatlara katılacak. Orada oransal olarak bir öncekinden daha fazla katılımımız olacaktır'" diye konuştu.

"SPORCULAR GENÇ, EKİPLERİMİZ GENÇLEŞTİ YAPI DAHA ÇOK DİNAMİK"

Kalifikasyonların 2020'nin Nisan ayına kadar devam edeceğini dile getiren Hamza Yerlikaya, "Bugünden katılımın ne kadar olacağını tahmin etmem mümkün değil. Federasyonlarımız hummalı bir şekilde çalışıyor. Yükleri ağır, beklentiler de fazla. Milletimizin, bakanlığımızın özellikle Cumhurbaşkanımızın beklentileri var. Bu beklentilere de cevap vermek için zor bir süreçteler. Ama umut verici süreçteler ben inanıyorum ki olimpiyatlarda madalya olarak bir önceki olimpiyatlardan daha fazla madalya alarak olimpiyatı tamamlayacağımız kanaatindeyim. Sporcular genç, ekiplerimiz gençleşti yapı daha çok dinamik, sporcularımızdan ciddi bir başarı alacağımız kanaatindeyim" dedi.

"GÜREŞ OLİMPİYATLARDA MADALYA DEPOSU"

Olimpiyatlarda güreşin madalya deposu olduğunu hatırlatan Yerlikaya: "'Güreş bugüne kadar en çok madalya almış ve her olimpiyatta mutlak madalya görmüş branşımız. Bunu yanında halter var tabi son dönemde doping ile mücadeleden dolayı biraz gerileme olsa da son dönemdeki çıkışları muazzam. Tekvando, karate, judo da var. Malumunuz geçenlerde jimnastikte hatırlıyorsanız Şamiloğlu, öyle bir teknik yaptı ki "The Şamiloğlu" olarak literatüre de girdi. Dünya literatüründe o teknik "The Şamiloğlu" olarak geçiyor. Bu da bize gurur veriyor. Jimnastiğinden tutun farklı farklı branşlarda yani tek şu branşta madalya alırız demek doğru değil. Olimpiyata katılacak her sporcumuz madalya alma potansiyelindedir. Bazıları favori görünüyordur çünkü bir önceki olimpiyatlar onun referansıdır. Sürprizler olacaktır, sürpriz çıkışlar olacaktır. Karate özellikle ilk defa olimpiyata katılacak buradan nasıl bir sonuç çıkacak göreceğiz. Avrupa'da ve dünyada çok ciddi başarılarımız var. Burada bu durum olimpiyata yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Ben inanıyorum 2020 Olimpiyatları'nda Türk sporunun yeniden dönüşüm ve yeniden şahlanış dönemini yakalayacağız ki bakanlık yatırımlarımız da bu yönde bütün imkanlarımızı seferber ettik. Olimpik merkezlerimiz var. Ekiplerimizin hepsi olimpik merkezimizde hummalı bir şekilde hazırlanıyorlar. Yurt dışında ve yurt içinde hazırlık yapan sporcularımız var. Farklı farklı bölgelerde var inşallah hayırlara vesile olacaktır'" şeklinde konuştu.

"RAMİL GULİYEV LİTERATÜRDE BİR NUMARA"

Atletizmde son dönemde Ramil Guliyev, Escobar ve Eda'nın çıkışları olduğunu söyleyen Hamza Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "En son Avrupa Kros Şampiyonası'nda Meryem'in çıkışı kotayı aldırdı. Atletizmin son dönemdeki başarısını görmezden gelemeyiz. Türkiye'de son dönemde bir şahlanış dönemini yaşıyor. Federasyonlar içerisinde ben de madalya almaya adayım profili çiziyor. Avrupa'da ve dünyada gördüğünüz gibi Ramil Guliyev Avrupa Şampiyonasında efsaneler yaratan bir sporcumuz. Zaten literatürde de bir numara. Yasmani 400 metre engelli de aynı pozisyonda. Başarılar ardı ardına geliyor ki baktığımızda büyük başarıların çıktığı organizasyonlarda basınımıza da bazen yer alamayabiliyor göremeyebiliyor. Belki ülkenin farklı pozisyonları olduğu dönemlerde gündemin küçük kenarında kalabiliyor ama sessiz kahramanlar, sessizce milletini temsil eden Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren, İstiklal Marşımızı okutan kahramanlarımız onlar bizim. Biz de zaten sonuna kadar destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz."

"DOPİNG KULLANMANIN UYUŞTURUCU KULLANMAKTAN BİR FARKI YOK"

Sporcularla aynı atmosferleri yaşayıp aynı yerlerde bulunduklarını ve bütün hisleri beraber yaşadıklarını dile getiren Hamza Yerlikaya, "Onun için çocukların stresini de anlayabiliyoruz, çocukların mutluluğunu da anlayabiliyoruz. Malum önümüzdeki hafta 21 Haziran'da başlıyor Beyaz Rusya'da Minsk Avrupa Oyunları. Burada da çok ciddi madalyalar bekliyoruz, çok ciddi dönüşüm olacağını tahmin ediyoruz. Bizler de zaten orada olup sporcularımızla beraber olacağız, tribünde destek vereceğiz. Yanlarında olduğumuzu Spor Bakanlığımızın da sadece sporcularımızı orada mücadele ederken uzaktan izleyerek değil, yanlarında olarak onlara bir nefes olmaya çalıştığımızı bilmelerini istiyoruz. Takip ediyorsanız daha minderden ya da bulunmuş olduğu hangi branşsa daha podyumdan inmeden hemen Cumhurbaşkanımız arıyor, irtibat kuruyor onlarla aynı duyguları paylaştığını paylaşıyor. Bunu zaman zaman da kamuoyumuz görüyor. Biz 82 milyon bir bütün şekilde hepsini desteklemeye, dualarımızla, buradaki imkanlarımızla desteğimiz devam edecektir. Bir zamanlar bu bizim başımıza dolandı, bela oldu. Kontrolleri güçlendi, zorlaştı. Bu dopingle ilgili o zaman 2012-2013 yıllarında bu dopingin en çok başladığı dönemlerde ya da öncesi de var bunun tabi ki ama en çok kamuoyunun ilgisinin çektiği dönemlerde Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu sıfır tolerans ki herkesin de görüşü bu yönde dopinge karşı sıfır tolerans olmalı. Böyle de talimat üzerine binince ciddi kararlılıkla, ani baskınlarla hem sporcularımızı bilinçlendirerek, bugün doping kullanmanın uyuşturucu kullanmaktan bir farkı yok. Vücuda vermiş olduğu zararın uyuşturucudan bir farkı yok. Karaciğeri, iç organları bitirir, aşırı tüylenme yapar, sinir sistemlerini bozar. Hayat sadece spor yaptığın dönemde yok. Hayat sporu bıraktıktan sonra da sana lazım. Bu bilinçle sporu yaparken sağlıklı ve organik beslenerek yola devam etmek lazım. İşin içine hile karıştırmamak lazım. Zaten hileyle hiç kimse başarılı olamaz. Uzun vadede kalıcı da olamaz. Bunun için kesinlikle doping konusunda sıfır tolerans diyoruz. Yol daha erken 1 sene var. Azimle bir hedef için mücadele etmek lazım, inanmak lazım. Olimpiyata katılmak bir değerdir ama olimpiyatta altın almak başka bir değerdir. Tarih her zaman altınları yazar "'dedi

"ŞENOL HOCAYI KUTLUYORUM"

Futbol milli takımının Fransa karşısında aldığı galibiyeti değerlendiren Yerlikaya, "Fransa'yı yenmek başarı mıdır? Büyük başarıdır. Ama zafer midir? Değildir. Dörtlü grupta takımlar içerisinde mücadele etmişsin ve kazanmışsın bunu büyük bir zafer gibi görmek doğru değil. Çünkü önümüzde bir daha maçlar var, bunların rövanşları var. Daha temkinli bir şekilde yola devam etmek lazım. Ben Şenol hocayı kutluyorum. Dünya 3'üncüsü yaptığı takım ruhuna hem geri dönüşü hem takımı gençleştirerek takımı bir arada tutabilmek ve sahada da bir arada tutabilmek. Bakın bunlar çok önemli. Takım gençleşebilir ama takımı aynı anda senkronize edip, sahada o ahengi yakalamak kolay değildir. Hoca bu anlamda da takımda bir ahenk yakaladı. İzlanda maçında da aslında büyük umutlarla büyük heyecanla bekledik ama tabi olmadı sporun içinde de bu var. Bu mağlubiyet de büyük bir yenilgi midir? Değil. Bunların devamı var. Onun için öncelikli hedefimiz önümüze çıkan rakiplerimizi yenebilmek. Ama zafer edasında da bunu kutlamayı doğru görmüyorum. Çünkü bunlar netice verecek durumda değil, devamları var. Ben milli takımımızı genç ekibimizi kutluyorum. İnşallah başarılarının bundan sonraki maçlarda da devam etmesini istiyorum. Bizim Fransa maçında gördüğümüz uzun zamandan beri hasretini çektiğimiz bir milli takım ortaya çıktı. Onun için hepimiz heyecanlandık. 82 milyon tek yürek o gün ekranlara kilitlendi ve hep birlikte dua ettik arzu ettiğimiz futbolu da izledik. Dünya şampiyonu takımı yendik'" ifadelerini kullandı.

"İZLANDA'YI KINIYORUM"

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda havalimanında yaşadığı olay ile ilgili de konuşan Hamza Yerlikaya, havalimanında 3 saat bekletilmenin doğru olmadığını ifade ederek, "'Spora siyaseti karıştırmayın diyoruz İzlanda tarafına da bunu söylüyoruz. Rutin olan taramanı yaparsın, sporcularımız geçer ve dinlenmeye çekilir. Saatlerce zulüm eder gibi orada bekletmek hem ülkeler arası ilişkilere zede verir hem insani olarak da çok doğru görmüyorum. Bu yapmış oldukları uygulamayı da kınıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum, inşallah önümüzdeki maçlarda da aynı zaferle, sıfır hatayla sıfır yenilgiyle yolumuza devam ederiz diye temenni ediyorum'" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hamza Yerlikaya'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

DHA