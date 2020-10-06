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  3. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı

Milyonlarca öğrencinin beklediği ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi;

“Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.
Yeni akademik yılın ilk bursunu sağlık ve afiyetle harcamanızı dilerim. Dün, bugün ve daima bütün imkânlarımızla sizinleyiz.”

BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu ''0'' olanlar 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim ve "8" olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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