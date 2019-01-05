Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kars’ta

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu havalimanında Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Aslan ve Yunus Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve partililer katıldı.

Bakan Kasapoğlu öğleden sonra Kars'ta yapılan yeni projelerin açılışını yapacak.

Kaynak: İHA