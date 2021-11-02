Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Pendik Belediyesine ziyarette bulundu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Pendik Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Cin’le görüşen Bakan Kasapoğlu, Pendik’teki spor yatırımları hakkında bilgi aldı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ahmet Cin’le görüştü. SPOR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRECEK PROJELER KONUŞULDU Ziyarette, spora verdikleri destekleri Bakan Kasapoğlu’na anlatan Başkan Ahmet Cin, aynı zamanda spor alanında gerçekleştirecekleri projeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun ziyareti hediye takdimiyle sona erdi. pendik gazeteleripendik yerel gazetesimehmet kasapoğlu