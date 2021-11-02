"Erkan Bey yoklamasını çeker" diyen Mehmet Akif Alakurt'a Deniz Akkaya'dan sert sözler! "Tribünlere oynamak çok kolay"Son dakika | Bakan Koca, 100 bin kişide vaka sayılarını açıkladı! İşte 16-22 Ekim haftalık vaka haritasıZiraat Türkiye Kupası 4.tur çekiliş canlı izle | A Spor canlı yayın linkiDolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?Bolero ne demek, TDK'ya göre Bolero kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?10 Kasım rozet fikirleri, görselleri 2021 | 10 Kasım lise, ortaokul, ilkokul rozet yapımı 2021"Homofobik değilim" diyerek paylaştı! PAU olarak tanınan şarkıcı Ayhan Ulu eşcinsellere tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi!Boş arazide asılı şekilde bulunmuştu: Erkan Koldaş cinayete kurban gitmiş! Katil, boğduktan sonra ağaca asmışMüge anlı bugünkü yayın full izle YouTube | 2 Kasım 2021 Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YOUTUBESüper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi! Trabzonspor zirvede tek kaldı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Pendik Belediyesine ziyarette bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Pendik Belediyesine ziyarette bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Pendik Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Cin’le görüşen Bakan Kasapoğlu, Pendik’teki spor yatırımları hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Pendik Belediyesine ziyarette bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ahmet Cin’le görüştü.

SPOR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRECEK PROJELER KONUŞULDU

Ziyarette, spora verdikleri destekleri Bakan Kasapoğlu’na anlatan Başkan Ahmet Cin, aynı zamanda spor alanında gerçekleştirecekleri projeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun ziyareti hediye takdimiyle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Pendik Belediyesine ziyarette bulundu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT