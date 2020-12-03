Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaşan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.

Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.

Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU KİMDİR?

Dr. Mehmet Kasapoğlu, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Dr. Kasapoğlu, aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı. ABD’deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalışan Dr. Mehmet Kasapoğlu, Palm Beach Atlantic Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını tamamladı. Dr. Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi’nden yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

Türkiye ve yurt dışındaki öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Dr. Kasapoğlu, özel sektörde uluslararası ticaret alanında çalıştı.

Dr. Mehmet Kasapoğlu, 2009 yılında Başbakanlık Müşavirliği’ne atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda çeşitli görevler üstlendi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminde sporun tabana yayılması ve herkes için spora erişilebilirliğin sağlanması amacıyla çok sayıda tesisin ülkemize kazandırılmasına katkıda bulunan Dr. Kasapoğlu, gençlik, eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ile sportif istihdamın artırılması konularına özellikle odaklandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Mehmet Kasapoğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.