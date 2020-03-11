Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle 82 organizasyonu erteledi

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ve nisan aylarındaki 82 ulusal ve uluslararası organizasyonu erteledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede "Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler" kapsamında ertelenen yurt içi ve dışı organizasyonlar şöyle:

Atıcılık ve Avcılık: Tabanca Fransa Grand Prix (13-18 Nisan, Fransa)

Atletizm: Diamond Lig (17 Nisan, Katar), Osmangazi Tarihi Kent Koşusu (12 Nisan, Türkiye-Bursa), İzmir Maratonu (12 Nisan, Türkiye-İzmir), 16. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu (5 Nisan, Türkiye-İstanbul), Uluslararası Sur Yarı Maratonu (23 Nisan, Türkiye-Diyarbakır)

Badminton: Avrupa Gençler Ranking Turnuvası (2-4 Nisan, Hırvatistan)

Basketbol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Albert Schweitzer Turnuvası (11-18 Nisan, Almanya)

Bilardo: Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası (23-26 Nisan İspanya), 3 Bant 17 ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası (10-13 Nisan, Belçika)

Bocce, Bowling ve Dart: Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası (4-13 Nisan, Hollanda), Avrupa Kadınlar Bocce (Volo) Şampiyonası (28 Nisan-5 Mayıs, Slovenya)

Boks: Gençler Avrupa Şampiyonası (23 Nisan-3 Mayıs Karadağ)

Buz Hokeyi: 2020 IIHF Buz Hokeyi Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu (19-25 Nisan, Lüksemburg)

Cimnastik: Artistik Cimnastik Uluslararası Gençler Takım Turnuvası (2-6 Nisan, Berlin), Ritmik Cimnastik Sofya Kupası Turnuvası (3-8 Nisan, Bulgaristan), Ritmik Cimnastik Dünya Kupası (14-20 Nisan, Özbekistan), Ritmik Cimnastik Prize of Yana Batyrshyna Uluslararası Turnuvası (16-20 Nisan, Azerbaycan), 1. Bükreş Açık Kupa Uluslararası Aerobik Cimnastik Müsabakası (22-27 Nisan, Romanya), Ritmik Cimnastik Ritam Cup Uluslararası Turnuvası (30 Nisan-4 Mayıs, Sırbistan)

Eskrim: Uluslararası 14 Yaş Altı Avrupa Circuit Turnuvası (4-12 Nisan, Türkiye-Antalya), Grand Prix (24-26 Nisan, Kore)

Gelişmekte Olan Spor Dalları: Avrupa Kuraş Şampiyonası (2-7 Nisan, Yunanistan), Squash Avrupa Takım Şampiyonası (14-19 Nisan, Slovenya)

Görme Engelliler: Golbol Uluslararası Turnuva ve Kamp (6-22 Nisan, Türkiye-Antalya)

Güreş: Uluslararası Zafer Kupası (10-12 Nisan, Türkiye-Antalya), Dan Kolov - Nikola Petrov (9-12 Nisan, Bulgaristan), Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası (17-19 Nisan, Türkiye-Antalya)

Hava Sporları: Yamaç Paraşütü Dünya Mesafe Yarışması (24 Mart-4 Nisan, Brezilya), Mercimektepe Cross Country Yamaç Paraşütü Şampiyonası (15-19 Nisan, Tokat)

Kano: Akarsu Slalom Uluslararası Turnuva (4-5 Nisan, Makedonya)

Karate: Marmara Cup (21-21 Nisan, Türkiye-İstanbul), Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası (24-26 Nisan, Türkiye- İstanbul), Premier Lig (17-19 Nisan, İspanya)

Kick Boks: Avusturya Klasik 2020 Wako Dünya Kupası (24-26 Nisan, Avusturya), 5. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası Kick Boks Turnuvası (1-5 Nisan, Türkiye-Antalya), 2020 Okyanusya Şampiyonası (17-19 Nisan, Avustralya)

Kürek: Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları (4-5 Nisan, Hırvatistan)

Masa Tenisi: Belçika Açık (15-19 Nisan, Belçika)

Motosiklet: Dünya Supersport Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya), Dünya Supersport 300 Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya), Dünya Superbike Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya), Dünya Superbike Şampiyonası Hollanda Yarışı (17-19 Nisan, Hollanda), Moto3 Dünya Şampiyonası Arjantin Yarışı (17-19 Nisan, Arjantin), İspanya Superbike Şampiyonası Jerez Yarışı (4-5 Nisan, İspanya), Dünya Supersport Şampiyonası Hollanda Yarışı (17-19 Nisan, Hollanda), Moto3 Dünya Şampiyonası ABD Yarışı (3-5 Nisan, ABD)

Okçuluk: Kahraman Bagatır İlkbahar Okları (1-4 Nisan, Türkiye-Antalya), 2020 Veronica's Cup Uluslararası Okçuluk Turnuvası (23-26 Nisan, Slovenya)

Okul Sporları: ISF Dünya Liseler Kros Şampiyonası (18-24 Nisan, Slovakya)



Otomobil Sporları: Shell Helix Türkiye Ralli / Balkan/Esok Ralli Kupası (23-25 Nisan, Türkiye-Eskişehir)

Özel Sporcular: Trisome Oyunları (31 Mart-7 Nisan, Türkiye-Antalya)

Rafting: Avrupa Şampiyonası (27-30 Nisan, İtalya)

Su Topu: U19 Avrupa Elemeleri (2-5 Nisan, Türkiye-İstanbul)

Tekvando: İspanya Açık Tekvando Turnuvası (21-21 Mart, İspanya)

Tenis: Alaaddin Karagöz Cup (30 Mart-5 Nisan, Türkiye-Antalya), Nurcan Sertkaya Cup (16-22 Mart, Türkiye-Antalya), Turk Nippon Cup (23-29 Mart, Türkiye-Antalya), W15 Shine Brazil Tenis Cup (16-22 Mart, Türkiye-Antalya), W15 Ahmet Ergun Cup (23-29 Mart, Türkiye-Antalya), Tennis Europe Alaaddin Karagöz Cup (30 Mart-5 Nisan, Türkiye-Antalya), W15 Antalya Tennis Organisation Cup (6-12 Nisan, Türkiye-Antalya), J3 Istanbul Soul Cup International (7-12 Nisan, Türkiye-İstanbul), M15 Antalya Tennis Organisation Cup (13-19 Nisan, Türkiye-Antalya), J3 Istanbul Soul International J3-1 (14-19 Nisan, Türkiye-İstanbul), M15 Antalya Tennis Organisation Cup (20-26 Nisan, Türkiye-Antalya), Tenis J3 Istanbul Ted ITF Junior Cup (27 Nisan-2 Mayıs, Türkiye-İstanbul), W15 Antalya Tennis Organisation Cup (27 Nisan-3 Mayıs, Türkiye-Antalya), Tennis Europe 23 April Cup (13-19 Nisan, Türkiye-Antalya), Tennis Europe Çukurova Cup (20-26 Nisan, Türkiye-Antalya)

Üniversite Sporları: Dünya Üniversite Sporları Dünya Üniversiteler Kayaklı Oryantiring Şampiyonası (23-27 Mart, Finlandiya)

Voleybol: FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Kayseri Etabı (12-15 Mart, Kayseri), CEV Kar Voleybol Avrupa Şampiyonası (9-12 Nisan, Avusturya), 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası (24-26 Nisan, Hollanda), 20 Yaş altı Erkekler Avrupa Şampiyonası (30 Nisan-2 Mayıs, Romanya), 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası (30 Nisan-2 Mayıs, Finlandiya)

Wushu: Kyukushin Avrupa Şampiyonası (26-30 Mart, Türkiye-İstanbul)

Yelken: Gençler Avrupa Şampiyonası (5-18 Nisan, Portekiz), TECNO 293 Avrupa Şampiyonası (10-20 Nisan, Fransa), Sof Hyers Regatta (18-30 Nisan, Fransa)

Yüzme: Multination Gençler Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Yunanistan), Multination Yıldızlar Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Ukrayna)



Kaynak: AA