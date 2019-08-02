Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin TL ödüllü Hackathon Yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 50 bin TL ödüllü Hackathon yarışması düzenliyor. Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının çeşitli odak alanlarda ihtiyaç duyduğu çözümlerin gençlerle birlikte geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yaptığını hatırlatarak, gençlerin inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak istediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganıyla, 50 bin TL ödüllü Hackathon düzenliyor.

Hackathon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının çeşitli odak alanlarda ihtiyaç duyduğu çözümlerin gençler ile birlikte geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yaptığını belirterek, "Gençler ile her alanda ortak çalışma platformları oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlerin fikirlerine değer veriyor ve çözümleri beraber oluşturmak istiyoruz" dedi.

2019 yılını "Gönüllülük Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Çevresine duyarlı, yardımsever, sorumluluk alan, özgüven sahibi bir nesil ile geleceğin Türkiye'sini sağlam temellerle oluşturabiliriz. Gönüllülük faaliyetlerini bu noktada çok önemsiyoruz. Aynı zamanda gençlerin inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak istiyoruz" diye konuştu.

Hackathon Yarışması'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gençler arasındaki iletişim noktasında önemli bir araç olduğuna inandıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, yarışma ile ilgili ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

"Yarışmanın sloganını "Gönüllülüğün Dijital Hali!" olarak belirledik. Yarışmaya katılacak olan gençlerimizden, gençlerin hayatını kolaylaştıracak, gençlerin yaptığı gönüllülük faaliyetlerini iyileştirecek ve Bakanlık ile gençler arasındaki iletişimi güçlendirecek dijital çözümleri üretmelerini istiyoruz. Büyük veri analizi çözümlerinden mobil uygulamalara, artırılmış gerçeklik çözümlerinden web platformlarına kadar tüm kurguyu gençlerin hayal gücüne bırakıyoruz."

Tüm genç takımları yarışmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi 30 saat sürecek bir maceraya davet ediyoruz. 30 saat boyunca bizim misafirimiz olacaklar, fikir üretecekler, çalışacaklar ve faydalı bir uygulama üreterek gençliğe katkı sunacaklar" şeklinde konuştu.

Hackathon Yarışması 7-8 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. Yarışmalara son başvuru tarihi ise 16 Ağustos 2019 olarak belirlendi. Katılımcı gençler,

https://e-genc.gsb.gov.tr/EGenc/Content/Hackathon2019 adresinden başvurularını yapabilecek ve detaylı bilgiye ulaşabilecekler.

Yarışma sonucunda birinci olan takıma 25 bin, ikinci olan takıma 15 bin ve üçüncü olan takıma da 10 bin TL ödül verilecek.

Hackathon, belirlenmiş bir konuda yenilikçi fikri olan takımların; kısıtlı süre ve sabit bir ortam içerisinde iş geliştirme, tasarım ve kodlama yeteneklerini kullanarak projelerini geliştirdikleri konsepttir.

Kaynak: İHA