Gençlik ve Spor Bakanlığından A Milli Takımlı ’Evde Kal’ çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşlara A Milli Futbol Takımı örneğini göstererek "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Evde Kal" çağrısı için hazırlanan videoda, Euro 2020 yolunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmediği belirtilirken, "Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA