Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere büyük destek!

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı İstinye semtindeki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör camianın Türk sporunda çok önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Yaptığı açıklamada "Çok köklü, geniş ve özverinin sembolü bir camia. Amatör spor kulüpleri Türkiye'de sporun yükünü samimice omuzluyor ve sporun gelişiminde gayretle çalışıyor. Türk sporunun belkemiği olarak ifade edilen bir camia. 61 milyon liralık bir destekle bu yılı kapatacağız. 81 ilimizi kapsayan bir kulüp genişliğiyle 61 milyonun tüm amatör camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör spor kulüplerine destek vermeyi artarak sürdüreceklerini söyledi.

"BU YIL HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÇALIŞMAK DURUMUNDAYIZ"

Bakan Kasapoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"2022'de de her zamankinden daha fazla çalışmak durumundayız. Bakanlık olarak sizlere güvenimiz her daim tam. İnşallah katılımcı ruhla el ele vererek bu başarıları büyüteceğiz. Gelin, 2022'de daha güçlü bir iş birliği yapalım ve tesisleri daha yoğun kullanalım. Ne istiyorsanız bakanlık olarak her türlü imkanı karşılamaya hazırız."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son 19 yılda sporda çok önemli bir noktaya geldiğini belirterek, bir devrim gerçekleştirdiklerini ve bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın derin vizyonu, sporcu kişiliği, spora ve sporcuya verdiği değerin önemin büyük olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu açıklamalarını şöyle noktaladı:

"Tesis altyapısının mükemmeliyetini görüyoruz. 20 binlerden 10 milyonu aşan sporcu sayısı var. Faal sporcu sayısında da 2 milyonu aştık. Bunlar, yarınlarımız adına ümit verici gelişmeler. 19 yılda bakanlık olarak 10 bine yakın spor tesisimiz var. Bu tesisler ve imkanlar bu milletin evlatlarının."

"AMATÖR KULÜPLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Amatör spor kulüplerine sağlanan desteğin önemini vurgulayan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman amatör kulüplerin yanında olduklarını belirtti.

Baykan, "Amatör kulüplere, bakanlığımız bünyesinde ciddi katkılar ve destekler sağlandı. Amatörlerin içinden gelen birisi olarak sağlanan bu katkıların kuruşuna kadar yerinde kullanıldığına şahidiz. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU BAŞKANI DÜŞMEZ, BAKAN KASAPOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez de yapılan 61 milyon liralık nakdi yardım dolayısıylaGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Düşmez, "81 ilde inanılmaz tesisler yapıldı. Ancak amatörlerin yine eksiği var. Özellikle büyükşehirlerde çok acil futbol sahalarına ihtiyacımız var. Çok şükür bu hizmetlerin artarak devam ettiğini görüyoruz. Hizmet alan kulüplerimiz belirli prosedürleri alabilirler. Kulüpler kendi meselelerini takip edecekler. Biz de burada köprü olmaya çalışıyoruz." dedi.

Toplantı, Bakan Kasapoğlu'nun üzerinde 61 milyon 732 bin lira yazan sembolik çeki 7 bölgenin temsilcilerine takdim etmesiyle son buldu.