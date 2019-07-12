Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Eryaman Stadyumu hakkında açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı, MKE Ankaragücü'nün Eryaman Stadyumu tahsis başvurusunun tekrardan değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Spor Kulübü, Eryaman Stadyumu'nun 5 yıl süre ile kendilerine tahsis edilmesi talebini tekrar Bakanlığımıza iletmiş olup; bu talep değerlendirme aşamasındadır" ifadelerine yer verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın ve yayın organlarında Eryaman Stadyumu'nun 5 yıl süre ile MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne tahsis edilmediği yönündeki haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Eryaman Stadyumu'nun MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne 5 yıl süreli olarak bedelsiz tahsis talebi 07.02 2019 tarih ve 104333 sayılı yazıyla Bakanlığımıza iletilmiştir. Aynı stadyumun Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne 10 yıl süreli olarak bedelsiz tahsis talebi ise 11.02 2019 tarih ve 109053 sayılı yazı ile Bakanlığımıza iletilmiştir.

2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan komisyonun 13.05.2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararıyla her iki takımın ayrı ayrı talepleri uygun değerlendirilmemiş olup, aynı kararın "Açıklama" kısmında, stadyumun kullanımının müştereken olabileceği belirtilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, geçmişte de 19 Mayıs Stadyumu, her iki kulübün müştereken kiralama talepleri üzerine, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ile Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne müştereken kiralanmıştır.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, Eryaman Stadyumu'nun 5 yıl süre ile kendilerine tahsis edilmesi talebini tekrar Bakanlığımıza iletmiş olup; bu talep değerlendirme aşamasındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA