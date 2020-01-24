Gençlik ve Spor Bakanlığının Sakarya'daki "Eğitimciler kampı" sona erdi

SAKARYA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, dünyada Türkçe eğitimine ilişkin, Türkçe'nin yeniden gündeme geldiğini ve Türk algısının pozitif hale girdiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 5. Tematik Kış Kampları kapsamında Arifiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen Eğitimciler Kampı'na katılan Ateş, burada yaptığı konuşmada, kültürü bir işin yapış tarzı olarak anladıklarını ve anlamlandırdıklarını belirtti.

Ateş, algı ve olgu arasında fark olduğunu, "Türk" denildiğinde ise dünyanın farklı bölgelerinde farklı algıların oluştuğunu ifade etti.

Modern dünyada insanların farklı coğrafyalarda olsalar bile etkileşim halinde olduklarını dile getiren Ateş, "İnsanların kimliklerinde yazan aidiyetleri önemli değil, zihninizdeki aidiyetle nereye ait olduğunuz önemli. Kültür adeta milli güvenlik kadar önemlidir. Nasıl ki PKK Türkiye'nin içinde yetişmiş olsa da kendi milletine, devletine, kardeşine silah çekiyorsa aynı şekilde 15 Temmuz'da bu toprakta yetişmiş insanlar ellerindeki devletin silahlarıyla halka ateş edebildiler. Dolayısıyla beynimiz ve kültürümüz çok önemli." diye konuştu.

Enstitülerinin 10 yıl önce kurulduğunu anımsatan Ateş, "Yunus Emre'nin temel felsefesi 'Gelin tanış olalım'. Tanış olabilmeniz önce kendimizi tanımamız gerekiyor. Biz yurt dışında Türkiye'nin kültürünü, sanatını, edebiyatını tanıtıyoruz. Bizim kültürümüzde insan annesinden doğduğunda beşer olarak dünyaya gelir, iç yolculuğunu tamamlar sonra insan olur. Bazı insanlar ömür boyu o düzeye erişemezler. Bu tür kamplar, eğitimler, birebir iletişim çok kıymetlidir. Kendinizi tanıyıp geliştirmeden başkalarıyla iletişim kolay olmuyor." ifadesini kullandı.

Ateş, enstitü olarak yurt dışında 58 merkezde Türkçe öğretimi yaptıklarını ve Türkçe'nin birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

Bu merkezlerde 30 bin kişiye Türkçe öğrettiklerini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Uzaktan Türkçe öğretim platformumuz var, orada da 300 bin kişi Türkçe öğreniyor. Dünya sıralamasına bakıldığında Türkçe yeniden gündeme geliyor ve Türk algısı pozitif hale giriyor. Sadece enstitü olarak değerlendirmiyoruz çünkü dijital bir çağda yaşadığımız için her birey kendi kültürünün de yansıtıcısı oluyor. İçinde bulunduğumuz bu coğrafyayı, toprakların kıymetini bilelim. Alev Alatlı'nın dediği gibi, 'Dünyada Türk'ü çektiğinizde okyanuslar taşar.' Türk'ün böyle bir denge, böyle insan odaklı bir yaklaşımı var. Tekrar öz güvenimizi kazanacağız. Kültür ve bilim alanında çalışmaya devam edeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından 5. KYK Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenen ve 20 Ocak'ta başlayan "Eğitimciler kampı" sona erdi.

Kaynak: AA