Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile eğitimde iş birliği protokolü

YALOVA (AA) - Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğün Toplantı Salonu'nda imzalanan protokolle okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması ve öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine yönelik hizmet ve faaliyetlerde işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sporun tabana yayılmasının bir aşama olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Spor, Sanat ve Kültürle Tam Öğrenme Projesi kapsamında yapmış olduğumuz etkinliklerle başarılı sonuçlar elde ettik. 3 yıl önce 3 bin olan lisanslı öğrenci sayımız bu yıl 10 bin 500'e çıkardık. Biz sporu sanıldığı gibi sadece bir fiziksel hareket ya da kas gelişimi olarak görmüyoruz. İnsanın zihinsel gelişimi ne kadar önemli ise sportif açıdan kazanacağı değerler de fiziksel gelişimi de o kadar değerli ve önemli. Spor demek, aslında çocukların bağımlılıktan uzaklaşması demek. Spor demek, aslında çocukların iş birliğini, takım çalışmasını öğrenmesi demek."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon da beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini istediklerini belirterek, "Gençlik ve spor alanında faaliyetlerin güçlendirilmesi için her türlü işbirliği içindeyiz. Çocuklarımızı spora yönlendirerek ilimiz adına başarılara imza atan İl Müdürümüz Ali Tosun'a ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.





Kaynak: AA