Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız’a veda yemeği

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve daire müdürleri ile kurum personelinin katıldığı etkinlikte, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Aslan Yıldız'a yeni görevinde başarılar diledi.

Yıldız ile 1 yıla yakın bir süre çalıştıklarını, kurum üzerinde oluşturduğu ekip ruhunu ve samimi gayretlerine şahit olduklarını ifade eden Vali Şentürk, şöyle konuştu:

'Bilecik veya başka bir yerde bile olsa güzel hizmetler edeceği kanaatindeyim. İnsan yaptığı işi sevmeli ve bu işi yaparken de heyecan duyarak yapmalı. Kendisi iyi bir sporcu, ben buraya gelmeden önce Ankara'da ortaya koyduğu güzel çalışmaları duydum. Dolayısıyla Bilecik'te 5 yıl görev yapmış olması güzel mutluluk. Biliyoruz ki kamu görevi yapanlar hancı değil, yolcudur. Bu yolculuk ne zaman takdir edilirse o zaman olur. Her şeyde olduğu gibi başlar ve biter ama her bitiş yeni bir başlangıçtır. İnsanın değeri insana faydalı olması ile ölçülür. Bilecik'te olduğu gibi Aksaray da spor anlamında gençliğe dönük çok güzel hizmetler ifa edecektir. Kendisine ailesi ile birlikte sağlık, huzur, mutluluk ve her türlü çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.'

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız ise 5 yıl Bilecik'te ekip ruhuyla görev yaptığını, Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun simge şehri, Şeyh Edebali'nin Diyarı, Ertuğrul gazinin sancağı Bilecik'e hizmet etmekten onur duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Leblebicioğlu ile kurum personeli Yıldız'a çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: İHA