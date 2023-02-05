Gençosman Killik'in Kılıçdaroğlu paylaşımı gençleri kızdırdı! Ofisinin önünde "Kılıçdaroğlu aday olma" pankartı açıp fotoğraf çektiler

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, CHP'lileri kızdırdı. Bunun üzerine bazı gençler, Killik'in avukatlık ofisinin önünde "Kılıçdaroğlu aday olma" yazılı pankartlarla fotoğraf çektirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gençosman Killik'in Kılıçdaroğlu paylaşımı gençleri kızdırdı! Ofisinin önünde "Kılıçdaroğlu aday olma" pankartı açıp fotoğraf çektiler

Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olma konusunda ısrarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan bazı CHP'liler ise partinin Ankara'daki genel merkez binasının önünde "Kılıçdaroğlu aday olma" yazan pankartlarla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı.

Gençosman Killik'in Kılıçdaroğlu paylaşımı gençleri kızdırdı! Killik'in ofisinin önünde Kılıçdaroğlu aday olma pankartı açıp fotoğraf çektiler

TEHDİT DİLİ TEPKİ ÇEKTİ

Yapılan paylaşımlar, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'i kızdırdı. Killik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez! Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız!" ifadelerini kullandı.

Gençosman Killik'in Kılıçdaroğlu paylaşımı gençleri kızdırdı! Killik'in ofisinin önünde Kılıçdaroğlu aday olma pankartı açıp fotoğraf çektiler

KİLLİK'İN OFİSİNİN ÖNÜNDE ADAY OLMA PANKARTLI PROTESTO

Killik'in paylaşımı sonrası bazı gençlerden görülmemiş bir protesto geldi. Killik'in avukatlık bürosu önüne giden bazı gençler, "Kılıçdaroğlu aday olma" yazılı pankartlarla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

Gençosman Killik'in Kılıçdaroğlu paylaşımı gençleri kızdırdı! Killik'in ofisinin önünde Kılıçdaroğlu aday olma pankartı açıp fotoğraf çektiler

"ADAY OLMA" DİYEN GENCE MÜDAHALE

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Geleceği Kur” temalı Gençlik Festivali'ne katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu programda konuştuğu sırada programı takip eden bir genç, "Aday olma" diye bağırınca tepkiyle karşılaştı.

Bir kadın, gencin saçından çekerken bazı kişiler ise bağıran gencin ağzını kapatmaya çalıştı.

Daha sonra bazı kişiler gelerek gençle konuşmaya çalıştı.

Gençosman Killik'in Kılıçdaroğlu paylaşımı gençleri kızdırdı! Killik'in ofisinin önünde Kılıçdaroğlu aday olma pankartı açıp fotoğraf çektiler Gençosman Killik'in Kılıçdaroğlu paylaşımı gençleri kızdırdı! Killik'in ofisinin önünde Kılıçdaroğlu aday olma pankartı açıp fotoğraf çektiler Gençosman Killik'in Kılıçdaroğlu paylaşımı gençleri kızdırdı! Killik'in ofisinin önünde Kılıçdaroğlu aday olma pankartı açıp fotoğraf çektiler Gençosman Killik'in Kılıçdaroğlu paylaşımı gençleri kızdırdı! Killik'in ofisinin önünde Kılıçdaroğlu aday olma pankartı açıp fotoğraf çektiler

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