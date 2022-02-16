Genel Alan Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Genel Alan Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Genel Alan Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Genel Alan Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Genel Alan Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Genel Alan Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Genel Alan Sorumlusu Maaşları

Genel Alan Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 8550_TL'dir. En düşük Genel Alan Sorumlusu maaşı 7250_TL, En yüksek ise 9850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Genel Alan Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5151.14

Meslek Adı :

Genel Alan Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, kalite ve çevre koruma önlemlerini alarak, iş organizasyonu yapan, genel alan denetimi, gün sonu (vardiya sonu) işlemleri ve periyodik işlemleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Genel Alan Sorumlusu ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmek,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemini uygulamak,

d) Kişisel hazırlık yapmak,

e) İşiyle ilgili hazırlık yapmak,

f) Genel alan anahtarları ile ilgili prosedürleri uygulamak,

g) Eksik malzemeleri dağıtmak,

h) Ödünç eşya defteri kayıtlarını tutmak,

i) Kirli ve temiz otel çamaşırları ile ilgili prosedürleri uygulamak,

j) Genel alanları oluşturan birimleri servis saatlerine göre denetlemek,

k) Arıza ve hasarlar ile ilgili prosedürleri uygulamak,

l) Haşere denetimi yapmak,

m) İş akışında rastladığı aksaklıkları gidermek,

n) Çalışanları denetlemek,

o) Son temizlik denetimlerini yapmak,

p) Genel alan ofisini denetlemek,

q) Kayıp ve bulunmuş eşya ile ilgili prosedürleri uygulamak,

r) Vardiyalar arası iletişim defterine not yazmak,

s) Konuk tarafından verilen hediyeleri prosedürlere uygun kabul etmek,

t) Temizlik ve bakım işlemlerini yürütmek,

u) Satın alma deposundan malzeme çekmek,

v) Kat Hizmetleri depolarını denetlemek, w) Envanter sayımına refakat etmek,

x) İlaçlamaya refakat etmek,

y) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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