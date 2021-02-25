Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu açıkladı: İYİ Parti HDP fezlekelerine hangi oyu verecek?

İYİ Parti Genel Baikan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, dün akşam katıldığı CNN Türk'te yayımlanan Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge isimli programında, partisinin, HDPli vekillerin fezlekesine vereceği oyu açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen HDPli milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri değerlendiren Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin HDP'yi problem olarak gördüğünün altını çizerek mecliste 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladı.

MİLLET İTTİFAKI TERS DÜŞTÜ

Ahmet Hakan'ın, HDPli 9 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekelere ilişkin İYİ Parti'nin nasıl bir tutum izleyeceğini sorması üzeirne HDP'yi terörün gölgesinde gördüklerini belirten Ağıralioğlu, bu sebeple HDP'nin TBMM'de siyaset yapmasını uygun bulmadığını ifade etti.

HDPli dokuz milletvekili hakkında fezleke: Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi!

Meclise giden fezlekeler hakkında CHP'nin ise “yargının siyasallaştığı ve büyük ölçüde iktidarın güdümüne olduğu” gerekçesiyle bu kararı desteklemeyeceği öngörülüyor.