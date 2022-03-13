Genel evrak dağıtıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Genel evrak dağıtıcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Genel evrak dağıtıcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Genel evrak dağıtıcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Genel evrak dağıtıcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Genel evrak dağıtıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Genel evrak dağıtıcısı Maaşları

Genel evrak dağıtıcısı maaşı ortalama olarak aylık 8950_TL'dir. En düşük Genel evrak dağıtıcısı maaşı 7150_TL, En yüksek ise 10750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Genel evrak dağıtıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9621.13

Meslek Adı :

Genel evrak dağıtıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Genel evrak dağıtıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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