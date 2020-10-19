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  3. Genel İş Sendikasından Kartal Belediyesine grev kararı !

Genel İş Sendikasından Kartal Belediyesine grev kararı !

Kartal Belediyesiyle DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşılamadan sonuçlanması üzerine sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Genel İş Sendikasından Kartal Belediyesine grev kararı !

Kartal Belediye binası önünde toplanan işçiler, türlü sloganlar attı. Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, şubat ayından itibaren görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, yaklaşık 9 aydır görüşmeleri bitirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Genel İş Sendikasından Kartal Belediyesine grev kararı !

Arıkan, "Pandemiden dolayı da süreç biraz uzadı. Bu zamana kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Uyuşmazlık tutanağı ara bulucu tarafından tutuldu. 2'inci 60 günlük grev sürecinin son bir haftasına girdik. Bugün grev kararını asacağız. Bu ayın 27'sine kadar görüşmeler devam edecek. Olumlu bir teklif gelirse altına imza atarız. Derdimiz kavga değil, sözleşmeyi olumlu bir şekilde bitirmek. Yoksa ayın 27'sinde greve gideceğiz." ifadesinde bulundu. Genel İş Sendikasından Kartal Belediyesine grev kararı !

Yapılan basın açıklamasının ardından Arıkan ve sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı.

 

 

 

 

 

 



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