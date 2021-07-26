Genel Merkezle görüşen Aydın Ünlü, yeni il başkanı için tarih verdi: Gelecek isim açıklanır

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın kendisini aramasıyla görevinden alınan eski MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, bugün Ankara'ya gitti. Genel Merkez'de yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren Ünlü, açıklamalarda bulundu.

"BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRECEĞİM"

Ünlü, MHP Kocaeli teşkilatında göreve gelecek olan il başkanı için fikir ve görüşlerini Genel Merkez'e ilettiklerini dile getirerek, "Gerekli değerlendirmeleri yaptık. Bu hafta boyunca da değerlendirmeler sürer diye düşünüyorum. Bence bu haftadan sonraki hafta göreve gelecek isim açıklanır. Önümüzdeki günlerde konu ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştireceğim” diye konuştu.