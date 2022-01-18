Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) Maaşı Ne Kadar? 2022 Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) Maaşları

Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) maaşı ortalama olarak aylık 14375_TL'dir. En düşük Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) maaşı 9750_TL, En yüksek ise 19000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1120.28

Meslek Adı :

Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu :

Genel Müdürler Ve Başkanlar

Meslek Birim Grubu :

Genel Müdürler Ve Başkanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

YORUM KAT: Yukarıdaki Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?