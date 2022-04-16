Genel Performans Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Genel Performans Şefi görev tanımı nedir, Genel Performans Şefi ne iş yapar, Genel Performans Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Genel Performans Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Genel Performans Şefi Tanımı;

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Genel Performans Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Genel Performans Şefi Maaşları

Genel Performans Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Genel Performans Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Genel Performans Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.54

Meslek Adı :

Genel Performans Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Uçuş hesaplarını yapan, maliyeti düşük rotaları tespit eden ve uçuş politikası için görüş bildiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Genel Performans Şefi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pistin uzunluğu, yapısı, eğimi, ısı ve rüzgarla ilgili bilgileri alıp, uçağın performans hesabını yapmak,

b) Maliyet düşürmek için uygun rota yüksekliği tespit etmek,

c) Alanlardaki sis ve bulut mevcuduna göre görüş alanını hesaplamak,

d) Uçağa ilişkin teknik bilgileri diğer birimlere iletmek,

e) Alan inşaatı ve uçuş için amirine görüş bildirmek,

f) Havacılıkla ilgili toplantılara katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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