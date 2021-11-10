Genelevde pes dedirten kampanya! Aşı olanlar seks işçileriyle ücretsiz 30 dakika geçirecek!

Aşı oranının artması için teşvik edici kampanyaların her geçen gün artış gösterdiği Avusturya'da bir yenisine daha imza atıldı. Ancak, bu defa düzenlenen kampanya hem sosyal medyayı hem de Avusturya vatandaşlarını şaşkına çevirdi. Bir genelev, vatandaşların aşı olmaları karşılığında, seks işçileriyle 30 dakika ücretsiz vakit geçirebileceklerini duyurdu.

Viyana'daki Fun Palast'ın Direktörü Christoph Lielacher, Reuters gazetesine yaptıkları açıklamada, yeni girişimlerine yer veren direktör, geçen hafta hükümetin aşısız insanların restoran ve kafe yerlerine giriş yapmalarının yasaklandığını ve bu adımın oldukça işe yaradığını anlattı.

Laskans, genelevin yaptığı kampanyanın da işe yaradığını belirterek, "Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinden beri insanlar aşı olmak için koşuşturuyor. Bugün çok sayıda insan aşı olmaya geldi" dedi.