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  3. Genelgeyi umursamadı! Restoranında müşterisine yemek yedirdi

Genelgeyi umursamadı! Restoranında müşterisine yemek yedirdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Erkan Cinbir isimli bir esnaf, Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye uymayarak dükkanına müşteri alıp iş yerine de "Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz" yazısı astı. İhbar üzerine gelen polislerle tartışan Cinbir'in o anları kameraya böyle yansıdı.

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29 Aralık 2020 Salı 12:51
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