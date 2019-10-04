Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı Milley ile görüşme gerçekleştirdi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Mark Milley ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Yaşar Güler, Milley'e yeni görevinde başarılar diledi.
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
TSK'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Güler ABD'li mevkidaşı Milley'e yeni görevinde başarılar diledi.
Açıklamada görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “Güvenli Bölge” konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
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