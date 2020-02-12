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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD’li mevkidaşı Orgeneral Milley ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD’li mevkidaşı Orgeneral Milley ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alındı.

Kaynak: İHA




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