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Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Güler-Gerasimov görüşmesinde, İdlib ve güncel konuların ele alındığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Güler-Gerasimov görüşmesinde, İdlib ve güncel konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA




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