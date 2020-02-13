Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü
ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Güler-Gerasimov görüşmesinde, İdlib ve güncel konuların ele alındığı belirtildi.
ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Güler-Gerasimov görüşmesinde, İdlib ve güncel konuların ele alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
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