İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Güler ve Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Güler ve Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT