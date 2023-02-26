Genino Palace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genino Palace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Genino Palace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Genino Palace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Genino Palace 19 Aralık 1998 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Genino Tyrell Palace şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Genino Palace Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Genino Palace, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Genino Palace'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Genino Palace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Genino Palace isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Genino Palace Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Genino Palace futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sacavenense U19

1 Temmuz 2018 yılında Braga U23

1 Temmuz 2020 yılında Académica A23

24 Ocak 2022 yılında Maritzburg Utd.

Genino Palace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Genino Palace şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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