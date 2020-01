Geniş gönüllü kitlesiyle Tuzla, ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Tuzla'da bulunan 17 mahalleden sorumlu olan 2 bin 380 Sokak Gönüllüleri, 17 mahalle, 2 bin 366 sokak, 218 cadde ve 14 bulvara yayılan geniş gönüllü kitlesiyle Tuzla'daki gerçek ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldiler.

Sokak Gönüllüleri Komisyonu’nun kuruluş sebebini ve bu sebepten doğan ihtiyaçları anlatan Dr. Fatma Yazıcı konuşmasında şunları söyledi: “Gönül Elleri Çarşısı’ndan önceki Fatma Yazıcı sonraki Fatma Yazıcı arasında inanılmaz bir fark var. Yapılamaz, sürdürülemez denilen Gönül Elleri Çarşısı projesi sizlerin desteği ve gayretiyle 10 yılı geride bıraktı. 11. yılımızda artık Tuzlamızın her sokağında, caddesinde, sitesinde, mahallesinde bizden haberi olmayan ihtiyaç sahibi aile kalmasın istiyoruz. Bizler, Gönül Elleri Çarşısı ile yetiminden engellisine, yaşlısından ihtiyaç sahibi her kesime hitap ediyoruz. Bu proje tek başına bir kişinin yapabileceği bir proje değil. Her geçen büyüyen ailemizle bu projeyi Tuzlamızın her bir köşesine sizlerin de desteğiyle yaymak istiyoruz. Sokağımızda ihtiyaç sahibi varsa asla kayıtsız kalmayalım. Henüz bizi tanımamış ve talebini bize ulaştırmamış ihtiyaç sahiplerini hemen bildirelim. Nerede ihtiyaç varsa, Gönül Elleri Çarşımız, Kadın Kent Gönüllülerimiz orada olsun.”

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Kadın Kent Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, projenin kuruluş fikrinin oluşturulmasından başlayarak her türlü desteği sağlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın en kalbi duygularıyla selamlarını iletti ve düzenlenen programda Gönül Elleri Çarşısı ailesine yeni katılan Kadın Kent Gönüllülerine rozet taktı.​